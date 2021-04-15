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Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Митинг против насилия. В аппарате президента осудили действия провокаторов

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек прокомментировала 24.kg инцидент на сегодняшнем митинге против насилия над женщинами.

По ее словам, проведение мирных собраний — гарантированное право каждого кыргызстанца. «О проблеме, которую обнажила ситуация с Айзадой Канатбековой, надо было «трубить» очень давно. Президент Садыр Жапаров ранее отмечал, что исторически кыргызский народ всегда крайне уважительно относился к девушкам, женщинам, матерям. Подобные случаи дискредитируют наши обычаи, традиционные ценности общества, которые не имеют ничего общего с насилием и угнетением женщин и детей. В Кыргызстане не должно быть места насилию над женщинами», — подчеркнула Галина Байтерек.

Она добавила, что скандал, который произошел сегодня на мирном митинге против насилия, когда группа провокаторов оттеснила участниц на Старую площадь, угрожая и оскорбляя женщин, недопустим.

Все спорные вопросы должны решаться без применения насильственных действий. Считаю, что любое высказывание своей точки зрения не должно носить угрожающий характер и тем более сопровождаться применением силы.

Галина Байтерек

Напомним, акции протеста организованы после того, как стало известно об убийстве Айзады Канатбековой. Ее похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак.

Пока участники собирались на митинг, к зданию МВД подошла толпа агрессивно настроенных мужчин. Они кричали и оттесняли тех, кто выступал за то, чтобы глава правоохранительного ведомства понес в том числе моральное наказание.

Участники мирной акции вынуждены были уйти в другое место, чтобы не дать агрессивной толпе спровоцировать инцидент. Толпа неизвестных выкрикивала лозунги против ЛГБТ-сообщества и НПО.

Отметим, что сотрудники милиции не пресекли провокаторов и не препятствовали их натиску, несмотря на то что среди участников мирной акции было много девушек и женщин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190272/
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