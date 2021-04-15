Митинг за отставку главы МВД. Провокаторы оттеснили участников на Старую площадь

В Бишкеке возле здания МВД сегодня проходил второй по счету митинг за отставку главы ведомства Улана Ниязбекова. На акцию пришли около 100 человек.

Напомним, акции протеста организованы после того, как стало известно об убийстве Айзады Канатбековой. Ее похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак.

Пока участники собирались на митинг, к зданию МВД подошла толпа агрессивно настроенных мужчин. Они кричали и оттесняли тех, кто выступал за то, чтобы глава правоохранительного ведомства понес в том числе моральное наказание.

Участники мирной акции вынуждены были уйти в другое место, чтобы не дать агрессивной толпе спровоцировать инцидент. Толпа неизвестных выкрикивала лозунги против ЛГБТ-сообщества и НПО.

Отметим, что сотрудники милиции не пресекли провокаторов и не препятствовали их натиску, несмотря на то, что среди участников мирной акции было много девушек и женщин.