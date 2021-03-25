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Власть

Мадамин Каратаев и Нурболот Усенбаев освобождены от должностей

Заместители министра здравоохранения Мадамин Каратаев и Нурболот Усенбаев освобождены от должностей. Информацию 24.kg подтвердил Мадамин Каратаев.

Он отметил, что ему пока неизвестна причина. «Возможно, это связано с реорганизацией ведомства», — отметил он.

Мадамин Каратаев отметил, что остальные заместители министра остались на своих должностях.

Напомним, 12 февраля премьер-министр Улукбек Марипов подписал постановление «Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры правительства КР и реформой органов исполнительной власти КР». В кабмине появилось Министерство здравоохранения и социального развития, объединившее в себе министерства здравоохранения, а также соцразвития и труда. К нему же теперь относятся Соцфонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Госслужба миграции (за исключением функций в сфере внешней миграции).
Ссылка: https://24.kg/vlast/187502/
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