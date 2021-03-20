Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Канатбек Сманалиев назначен заместителем министра юстиции.
Канатбек Сманалиев родился 7 апреля 1963 года в селе Кировском Таласской области. Окончил Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. Доктор юридических наук, профессор.
1989-1998 — преподаватель кафедры уголовного права и процесса Кыргызского государственного национального университета, затем старший преподаватель, заместитель декана юридического факультета.
Был деканом юридического факультета Института гуманитарных знаний КГПУ имени Ишеналы Арабаева, факультета экономики и права КНУ имени Жусупа Баласагына.
В 2003-2005 годах занимал пост заместителя министра образования и культуры.
До назначения возглавлял юридический факультет КНУ имени Жусупа Баласагына.
Азиз Аалиев назначен председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития.
Нурлан Мамытов освобожден от должности.
Азиз Аалиев родился 3 апреля 1972 года.
Он уже работал на этой должности. В феврале 2020-го на пост главы РКФР его назначил тогда премьер Мухаммедкалый Абылгазиев.
С июля 2019 года и до первого назначения на должность Азиз Аалиев был членом правления фонда. До этого работал в аппарате правительства заведующим отделом финансов и кредитной политики.
Генеральным директором ЗАО «Альфа Телеком» стал Азат Базаркулов.
Акылбек Жамангулов написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другую должность. Он проработал с 24 октября 2018 года.
Ранее Азат Базаркулов занимал должность исполнительного директора ОсОО «Акнет».
Руководителем парламентской фракции «Кыргызстан» избран Бейшеналы Нурдинов.
Он избран вместо Нурбека Алимбекова, который возглавляет один из парламентских комитетов. Согласно регламенту, он не может одновременно занимать две должности.
Кандидатуру Бейшеналы Нурдинова поддержали 12 из 18 парламентариев.
Он стал депутатом Жогорку Кенеша с 10 июня 2020 года вместо Алмазбека Баатырбекова.
Начальником УВД Джалал-Абадской области стал Ашим Тагаев.
Ашим Тагаев родился 13 марта 1968 года.
Был начальником УВД Ошской и Баткенской областей, после возглавлял УВД Свердловского района Бишкека.
О кадровых перестановках с 8 по 12 марта читайте здесь.