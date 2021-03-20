Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Канатбек Сманалиев назначен заместителем министра юстиции.

Канатбек Сманалиев родился 7 апреля 1963 года в селе Кировском Таласской области. Окончил Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. Доктор юридических наук, профессор.

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1989-1998 — преподаватель кафедры уголовного права и процесса Кыргызского государственного национального университета, затем старший преподаватель, заместитель декана юридического факультета.

Был деканом юридического факультета Института гуманитарных знаний КГПУ имени Ишеналы Арабаева, факультета экономики и права КНУ имени Жусупа Баласагына.

В 2003-2005 годах занимал пост заместителя министра образования и культуры.

До назначения возглавлял юридический факультет КНУ имени Жусупа Баласагына.

Азиз Аалиев назначен председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития.

Нурлан Мамытов освобожден от должности.

Азиз Аалиев родился 3 апреля 1972 года.

Он уже работал на этой должности. В феврале 2020-го на пост главы РКФР его назначил тогда премьер Мухаммедкалый Абылгазиев.

С июля 2019 года и до первого назначения на должность Азиз Аалиев был членом правления фонда. До этого работал в аппарате правительства заведующим отделом финансов и кредитной политики.

Генеральным директором ЗАО «Альфа Телеком» стал Азат Базаркулов.

Акылбек Жамангулов написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другую должность. Он проработал с 24 октября 2018 года.

Ранее Азат Базаркулов занимал должность исполнительного директора ОсОО «Акнет».