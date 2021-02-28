В городе Ош митинг. Требуют освободить Райымбека Матраимова

В Оше проходит митинг. Требуют освободить Райымбека Матраимова. Видео опубликовано на странице благотворительного фонда имени Исмаила Матраимова.

На центральной площади города собралось около 500 человек. Участники акции выступают за освобождение экс-таможенника и против его очернения.

«Люди здесь собрались не просто так. Они знают, что журналисты намеренно занимаются его очернением. Поэтому просим нашего земляка Камчыбека Ташиева рассмотреть дело справедливо и освободить Райымбека Матраимова», — говорят выступающие.

Отметим, Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. Недавно госпитализирован в частную клинику.