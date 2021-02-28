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Власть
Сюжеты: Скандал с Райымбеком Матраимовым, Скандалы с чиновниками

В городе Ош митинг. Требуют освободить Райымбека Матраимова

В Оше проходит митинг. Требуют освободить Райымбека Матраимова. Видео опубликовано на странице благотворительного фонда имени Исмаила Матраимова.

На центральной площади города собралось около 500 человек. Участники акции выступают за освобождение экс-таможенника и против его очернения.

«Люди здесь собрались не просто так. Они знают, что журналисты  намеренно занимаются его очернением. Поэтому просим нашего земляка Камчыбека Ташиева рассмотреть дело справедливо и освободить Райымбека Матраимова», — говорят выступающие.

Отметим, Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. Недавно госпитализирован в частную клинику. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/184895/
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