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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбека Матраимова водворили в СИЗО на два месяца

Экс-замглавы таможни Райымбеку Матраимову избрали меру пресечения. Об этом сообщила адвокат Мадина Ниязова.

По ее словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Известно, что Райымбек Матраимов будет содержаться под стражей в СИЗО ГКНБ два месяца.

Адвокат сообщила, что намерена обжаловать это решение. Она назвала решение суда «политическим».

Напомним, 18 февраля ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184186/
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