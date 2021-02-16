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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Акин Токталиев намерен подать в суд на президента Садыра Жапарова

Экс-директор Государственной комиссии по делам религий Акин Токталиев намерен подать в суд на президента Садыра Жапарова. Об этом сам бывший адвокат главы государства сообщил журналистам.

По его словам, он пока не принял окончательного решения и ждет от Садыра Жапарова публичных извинений.

«У меня достаточно оснований подать иск на Жапарова. Все факты собраны. Это пока только намерения. В своем интервью Садыр Жапаров заявил, что я якобы отстаивал интересы радикальной исламской группировки... Мне обидно и горестно, что он так себя повел», — сказал Акин Токталиев журналистам.

Он рассказал, что ознакомился с постом в социальных сетях на странице экс-главы Духовного управления мусульман Кыргызстана Рахматулло ажы Эгембердиева, который опубликовал разговор с участием представителя президента. По словам юриста, из записи понятно, что глава государства пообещал убрать с должностей его и Токтомушева.

Акин Токталиев был адвокатом Садыра Жапарова во время уголовного преследования последнего.

13 ноября 2020 года он был назначен главой Госкомиссии по делам религий. В должности проработал меньше трех месяцев. 10 февраля 2021-го Садыр Жапаров освободил его от должности. Он называл уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего муфтия Максата ажы Токтомушева, политическим. Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа.

До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.

Сам президент также прокомментировал скандал в ДУМК. По словам Садыра Жапарова, он с самого начала был в курсе всех назревающих проблем в ДУМК. Он заявил, что к нему неоднократно за помощью обращался глава управления мусульман.

«Это резонансное дело. Религиозные деятели давно поделены на два фронта и ведут войну между собой. Это продолжается на протяжении последних четырех-пяти лет. В декабре, когда я сидел в штабе, перед выборами, сдав свой мандат, ко мне подошел Максат ажы и пожаловался на то, что Совет улемов, люди в правительстве хотят снять его с должности раньше срока. Мы с ним говорили тогда около часа», — рассказал глава государства.

Выслушав Максата Токтомушева, Садыр Жапаров, будучи тогда кандидатом в президенты, временно сложившим с себя полномочия премьер-министра, позвонил руководителю аппарата правительства в ранге министра Бакыту Аманбаеву и сказал, чтобы кабмин не вмешивался в дела ДУМК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183579/
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