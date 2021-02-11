Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего муфтия Максата ажы Токтомушева, политическое. Об этом на митинге заявил экс-директор Госкомрелигий Акин Токталиев.

По его словам, власть имущие таким образом хотели сменить религиозного деятеля.

«Никогда власти, а особенно ГКНБ, не должны вмешиваться в религиозные дела. Муфтият — не государственное учреждение, поэтому кто, что и кому должен — дело этого ведомства. Там есть свой совет улемов. Муфтия хотели убрать, потому что скоро начнется паломничество. Для того чтобы его снять, работали две группировки — Искендера Гайипкулова и Камчыбека Ташиева. Ко мне приходили силовики Медер Карабеков и Арзыбек Бурханов, сказали, что намерены сменить муфтия. Я ответил, что все должно быть в рамках закона», — сказал Акин Токталиев.

Фото 24.kg. Акин Токталиев назвал дело экс-муфтия политическим

Правозащитник добавил, что сотрудники 10-го отдела МВД предлагали ему написать заявление на Максата Токтомушева в Финпол.

«Мне сказали, что я могу написать заявление на муфтия в милицию или в Финпол о причастности его к коррупции. Я сказал, что так нельзя делать и нельзя таким образом менять муфтия. После этого ко мне также приходил Медер Карабеков, сказал, что знает меня, просил помочь ему в коррупционной схеме. Он сказал, что есть благотворительные фонды, которые получают миллионы. Моя роль заключалась в том, что я должен был написать письмо в правоохранительные органы с просьбой проверить эти фонды на причастность к экстремизму. После этого по схеме Карабекова ГКНБ и 10-й отдел должны были провести проверку, а потом брать деньги с этих фондов. Я отказался», — сказал Акин Токталиев.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.