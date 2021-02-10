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В ДУМК деньги, внесенные паломниками за хадж, занимали частным структурам

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана выявлены финансовые махинации. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что руководство муфтията незаконно использовало деньги, внесенные паломниками для совершения хаджа. Ведомство предоставляло частным финансовым структурам крупный займ на общую сумму свыше 100 миллионов сомов.

«В муфтияте давали займ, а затем получали с него ежемесячный процент. Когда эти факты выяснились, руководство ДУМК стало настоятельно предлагать сотрудникам ГКНБ взятку в $100 тысяч за то, чтобы те скрыли факты и прекратили расследование. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Дача взятки в особо крупном размере». С поличным при передаче денег задержан главный бухгалтер ДУМК. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182915/
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