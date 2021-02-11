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Власть

Садыр Жапаров прокомментировал проблемы в ДУМК и скандал с экс-муфтием

Президент Садыр Жапаров подробно прокомментировал скандал с экс-муфтием Максатом Токтомушевым. Видео опубликовано на YouTube-канале главы государства.

По словам Садыра Жапарова, он с самого начала был в курсе всех назревающих проблем в ДУМК. Он заявил, что к нему неоднократно за помощью обращался глава управления мусульман.

«Это резонансное дело. Религиозные деятели давно поделены на два фронта и ведут войну между собой. Это продолжается на протяжении последних четырех-пяти лет. В декабре, когда я сидел в штабе, перед выборами, сдав свой мандат, ко мне подошел Максат ажы и пожаловался на то, что Совет аалымов, люди в правительстве хотят снять его с должности раньше срока. Мы с ним говорили тогда около часа», — рассказал президент.

Тогда выборы муфтия планировали провести в апреле этого года.

Выслушав Максата Токтомушева, Садыр Жапаров, будучи тогда кандидатом в президенты, временно сложившим с себя полномочия премьер-министра, позвонил руководителю аппарата правительства в ранге министра Бакыту Аманбаеву и сказал, чтобы кабмин не вмешивался в дела ДУМК.

«Сказал, что управление самостоятельно и независимо должно избрать и снимать с должности муфтия. А мы будем лишь наблюдать, если что-то не так будет идти, будем поправлять. Это цель государства. Сказал, чтобы мои слова передали руководителю Госкомрелигий. На этом разговор закончился», — вспоминает он.

Еще до инаугурации Садыру Жапарову поступила информация, что в ДУМК снова скандал.

«Сказали, что две группы опять начали противостояние между собой и хотят досрочно снять с должности муфтия и провести собрание курултая мусульман Кыргызстана. На это были две причины — растрата средств Максатом Токтомушевым и недовольство, связанное с его позицией по вопросам религии», — отметил глава государства.

Для решения вопроса он попросил советника премьер-министра Арзыбека Бурханова помочь. «Я его хорошо знаю, мы вместе были депутатами Жогорку Кенеша. Я поручил ему встретиться с муфтием и попросить, что если такие конфликты в муфтияте, то ради сохранения единства разойтись по-хорошему и избрать достойного на пост.

Но Арзыбек Бурханов вместо того, чтобы самому встретиться с Максатом Токтомушевым, обратился к Акину Токталиеву, чтобы тот примирил обе стороны и разрешил конфликт. А он пошел и сказал ему уйти. Из-за этого проблема вместо того, чтобы решиться, начала разрастаться.

Садыр Жапаров

И снова, чтобы решить вопрос, он позвонил Максату Токтомушеву и встретился с религиозными деятелями.

«Незадолго до инаугурации я встретился в мечети с муфтием, ажы Абдышукуровым, представителями Совета аалымов. Выслушал обе стороны. Недовольная сторона сказала, что муфтий неправильно ведет управление, и говорили, что из собранных $16 миллионов части нет. Отчета муфтий никому не давал», — подчеркнул президент.

Затем он попросил их дождаться запланированных на апрель выборов и предложил помощь своих бухгалтеров для финансовой проверки. Стороны согласились.

Проверка выявила недостачу. Выяснилось, что из $16 миллионов они взяли $7 миллионов 700 тысяч, перевели их в сомы и положили в банк под проценты для получения прибыли. За это время доллар вырос на 15 сомов. И они потерпели убыток в размере $685 тысяч 479.

Садыр Жапаров

Кроме того, как поясняет он, $155 тысяч в августе прошлого года передали одной фирме, а та отдала их одной из партий на выборы.

«Это ведь деньги людей для хаджа, их не должны были использовать. Эти деньги на сегодня не возвратились. Людям, которые не смогли поехать на хадж, вернули лишь часть денег», — говорит глава государства.

Он также прокомментировал заявление, что уголовное дело Максата Токтомушева якобы политическое.

«В соцсетях и СМИ пишут: якобы мне и Камчыбеку Ташиеву нужно кресло муфтия. Видит бог, мне не нужна должность муфтия. Я и сейчас хочу еще раз попросить священнослужителей избрать чистого, достойного человека на этот пост. Государство не будет вмешиваться, но оно сумеет направить, если что-то идет неправильно. Но в выборы мы вмешиваться не должны. У нас уже третья революция произошла из-за грязных выборов», — добавил Садыр Жапаров, заверив, что выборы в местные кенеши в апреле пройдут так же прозрачно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183207/
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