Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Садыр Жапаров избран президентом Кыргызстана.

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров

Выборы президента Кыргызстана прошли в КР 10 декабря. Официальные итоги ЦИК должна огласить не позднее 24 января.

По данным на 15 января, Садыр Жапаров набрал 79,28 процента (по подсчетам автоматически считывающих урн он набрал 79,22 процента) голосов избирателей.

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет.

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Трудовую деятельность начал в 1987 году рабочим в колхозе «Санташ» Чуйского района.

До 2005 года управлял рядом предприятий. Был руководителем фермерского хозяйства «Солтонкул», директором нефтяной компании «Кергей», инспектором спецроты УВД Иссык-Кульской области, генеральным директором компаний «Гузель» и «Нурнефтегаз».

2005-2007, 2010-2013 — депутат Жогорку Кенеша;

2007-2009 — советник президент КР Курманбека Бакиева;

2008-2009 — комиссар Национального агентства КР по предупреждению коррупции;

2009-2010 — глава Агентства по предупреждению коррупции.

9 марта 2013 года суд признал виновным Садыра Жапарова по статье 295 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» УК КР и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы.

После митинга в Караколе в 2013 году суд приговорил Садыра Жапарова к 11 с половиной годам тюрьмы по статье «Захват заложника».

В ночь с 5 на 6 октября 2020 года сторонники освободили его из ИК № 1, где он отбывал наказание.

Адиль Назаров возглавил МП «Бишкекский санитарный полигон».

Прежний директор МП Нурлан Наматов проработал чуть больше месяца.

26 октября на митинге против Наримана Тюлеева Адиль Кыргыз (Назаров) пытался ворваться в здание муниципалитета. Он требовал отставки тогда еще и. о. градоначальника. В ноябре его назначили заместителем директора МП «Тазалык».

Рахат Сулайманов стал гендиректором ТРК «Пятый канал».

Ранее каналом руководил Эрнис Кыязов.

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Рахат Сулайманов родился 29 сентября 1975 года в селе Кара-Коюн Нарынской области. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова, актер театра и кино. Обучался в Академии управления при президенте в магистратуре, специальность «Государственное муниципальное управление».

1999-2001 — актер в Чуйском областном театре сатиры имени Шаршена;

2001-2002 — занимался предпринимательской деятельностью;

2002-2005 — корреспондент, ведущий студии «Замана» в НТРК;

2005-2006 — руководитель аналитической программы «Жума кадамы», выпускающий редактор службы новостей кыргызской редакции на телеканале КООРТ;

2006-2007 — ведущий программы «Майдан» на Пятом канале;

2007-2009 — выпускающий редактор ИАЦ «Ала-Тоо», главный редактор ИАЦ «Ала-Тоо», «Ала-Тоо аймактары»;

2009-2010 — пресс-секретарь губернатора Иссык-Кульской области;

2010-2012 — генеральный продюсер общественного телеканала «ЭлТР»;

2012-2013 — руководитель пресс-службы Министерства финансов КР;

2012-2014 — ведущий программы «Шашкеге шашпай» на радио «Санжыра»;

2013-2021 — официальный представитель (руководитель пресс-службы) Госкомитета национальной безопасности КР.

Управление Госэкотехинспекции по городу Ошу возглавил Бекжан Султангазиев.

Он стал руководителем Ошского городского регионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Ранее 32-летний Бекжан Султангазиев был начальником управления Госэкотехинспекции по городу Джалал-Абаду и Сузакскому району.

Академик Абдылдажан Акматалиев избран иностранным членом Национальной академии наук Казахстана.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Кайрат Нурпеисов поздравил кыргызстанца с избранием и вручил соответствующее удостоверение, а также нагрудный знак.

Абдылдажан Акматалиев — известный кыргызский ученый-литературовед, доктор филологических наук, профессор, кавалер Ордена «Манас», дважды Лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки, действительный член НАН КР.

О кадровых перестановках с 4 по 8 января читайте здесь.