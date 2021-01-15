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Общество

Митинговавшего против Наримана Тюлеева активиста отправили на свалку

В муниципальном предприятии «Бишкекский санитарный полигон» снова сменился руководитель. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, директор муниципального предприятия Нурлан Наматов освобожден от занимаемой должности.

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«Предприятие возглавил Адиль Назаров, ранее он был замначальника МП «Тазалык». Соответствующие распоряжения подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев», — отметили в мэрии.

Ранее в Бишкекском городском кенеше сообщили, что Нурлан Наматов написал заявление после заседания постоянной комиссии по ЖКХ, где рассмотрели вопрос о тушении пожара на территории санитарного полигона и реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в Бишкеке».

Адиль Назаров известен тем, что 26 октября на митинге против Наримана Тюлеева пытался ворваться в здание муниципалитета. Он требовал отставки тогда еще и. о. градоначальника. В 2012 году Адиль Назаров привлекался к уголовной ответственности по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Напомним, что 2 ноября стало известно о назначении на должность начальника МП «Бишкекский санитарный полигон» Динары Кутмановой. Спустя несколько дней она возглавила Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. 8 декабря муниципалитет сообщил, что предприятие возглавил Нурлан Наматов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180082/
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