Митинговавшего против Наримана Тюлеева активиста отправили на свалку

В муниципальном предприятии «Бишкекский санитарный полигон» снова сменился руководитель. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, директор муниципального предприятия Нурлан Наматов освобожден от занимаемой должности.
«Предприятие возглавил Адиль Назаров, ранее он был замначальника МП «Тазалык». Соответствующие распоряжения подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев», — отметили в мэрии.
Ранее в Бишкекском городском кенеше сообщили, что Нурлан Наматов написал заявление после заседания постоянной комиссии по ЖКХ, где рассмотрели вопрос о тушении пожара на территории санитарного полигона и реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в Бишкеке».
Адиль Назаров известен тем, что 26 октября на митинге против Наримана Тюлеева пытался ворваться в здание муниципалитета. Он требовал отставки тогда еще и. о. градоначальника. В 2012 году Адиль Назаров привлекался к уголовной ответственности по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки.
Напомним, что 2 ноября стало известно о назначении на должность начальника МП «Бишкекский санитарный полигон» Динары Кутмановой. Спустя несколько дней она возглавила Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. 8 декабря муниципалитет сообщил, что предприятие возглавил Нурлан Наматов.