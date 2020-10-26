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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Неизвестные пытаются пробиться в здание мэрии Бишкека

Неизвестные пытаются пробиться в здание мэрии Бишкека. Их сдерживают сотрудники милиции.

Около 100 человек собрались возле столичного муниципалитета. Они требуют, чтобы Нариман Тюлеев покинул должность главы города.

24.kg
Фото 24.kg. Группа людей пытается прорваться в мэрию

«Нариман, если ты сейчас не выйдешь, мы сами зайдем. Нам нужна молодежь», — выкрикивает один из мужчин.

Отметим, что исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков.

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Сегодня в Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает предположительно Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы градоначальника пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша они не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170738/
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