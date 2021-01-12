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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Ручной подсчет голосов: данные изменились, но не принципиально

В Кыргызстане продолжается ручной пересчет избирательных бюллетеней после завершившихся досрочных выборов президента и референдума по определению формы правления в стране. Сегодня на 10.00 обработано более 96 процентов. После окончания ручного подсчета будут подведены официальные итоги выборов.

По данным ЦИК, при ручном подсчете резко снизилась явка. На президентских выборах она составила 34,71 процента (по данным АСУ — 39,27 процента), на референдуме — 33,86 процента (по данным АСУ — 39,43 процента).

При этом Садыр Жапаров набирает 81,56 процента голосов (по подсчетам автоматических считывающих урн он набрал 79,16 процента).

Выросла также поддержка президентской формы правления, за которую, согласно ручному подсчету, проголосовали 83,29 процента избирателей. По данным АСУ, за нее голосовали 80,93 процента принявших участие в референдуме.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179643/
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