Выборы президента и референдум. В ЦИК поступило 20 сообщений о нарушениях

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило 20 сообщений о нарушениях. Об этом на брифинге сообщил член Центризбиркома Тынчтыкбек Шайназаров.

По его словам, поступило четыре сообщения о выходе из строя оборудования, 14 жалоб поступило на УИК, одно сообщение о возможном нарушении условий предвыборной агитации и одно — невыполнение требований и замечаний территориальной или участковой комиссий.

Тынчтыкбек Шайназаров добавил, что фактов применения админресурса и подкупа не зарегистрировано.