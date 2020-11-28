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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок.

Анарбек Калматов стал полпредом президента в Жогорку Кенеше.

Он также имеет ранг заместителя руководителя аппарата президента и освобожден от ранее занимаемой должности.

Прежний полномочный представитель Курманбек Дыйканбаев уволен после его задержания по факту злоупотребления должностным положением. Он на два месяца заключен под стражу в СИЗО ГКНБ.

Анарбек Калматов родился 6 июля 1963 года. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50 лет СССР (сейчас Кыргызский национальный университет. — Прим. 24.kg), правовед.

Был депутатом Жогорку Кенеша V созыва.

В 2011-м баллотировался в президенты Кыргызской Республики, набрал 0,73 процента голосов.

В марте 2020 года назначен ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при президенте.

Ализа Солтонбекова назначена министром труда и социального развития Кыргызстана.

из интернета
Фото из интернета. Ализа Солтонбекова

Ранее ведомство возглавлял Улукбек Кочкоров. 28 октября в правительстве заявили, что он освобожден от должности по собственному желанию. Однако позднее бывший чиновник отметил, что о своем увольнении по собственному желанию узнал из интернета.

Кандидатуру единогласно поддержали депутаты Жогорку Кенеша.

Ализа Солтонбекова родилась 5 апреля 1978 года в городе Фрунзе. Окончила Бишкекский финансово-экономический техникум по специальности «финансы предприятий», Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «финансы и кредит», Академию управления при президенте КР по направлению «менеджмент», Дипломатическую академию МИД КР по специальности «международные отношения».

Трудовую деятельность начала в 1995 году учителем в школе.

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2003-2004 — председатель молодежного комитета, специалист по делам несовершеннолетних Ивановского айыл окмоту Иссык-Атинского района Чуйской области;
2004-2008 — главный специалист Чуйской районной государственной администрации;
2008-2010 — заместитель главы госадминистрации Чуйского района;
2012-2017 — заведующая отделом писем и приема граждан аппарата правительства КР;
2017-2018 — заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области по социальным вопросам;
2018-2020 — заместитель министра труда и социального развития КР.

Догдуркуль Кендирбаева стала советницей главы Минобразования.

Экс-замминистра и директор фонда «Инициатива Розы Отунбаевой» Догдуркуль Кендирбаева назначена советницей главы Минобразования и науки на общественных началах.

Догдуркуль Кендирбаева родилась в 1965 году. Окончила Кыргызский государственный университет по специальности «учитель истории и общественных дисциплин».

Отличник образования.

Занимала посты первого заместителя главы акимиата Джеты-Огузского района, начальника Иссык-Кульского областного управления образования, была директором Иссык-Кульского областного института образования.

Вероника Исаева назначена заместителем председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

ГКПЭН
Фото ГКПЭН. Вероника Исаева

Вероника Исаева родилась 4 июля 1986 года. Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет, специальность «финансы и кредит», Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени И.Исанова, направление «промышленное и гражданское строительство».

2004 — начальник управления по молодежи и молодежной политике Ново-Покровского айыл окмоту;
2004-2005 — материальный бухгалтер ОсОО Горнорудная компания «Алтын-Тас»;
2005-2006 — старший бухгалтер по импорту, экспорту и внутренним продажам ОсОО «Евростокс»;
2006 — главный бухгалтер ОсОО «Профспецмонтаж»;
2006-2019 — первый заместитель директора ОсОО «Промышленная компания «Спектр»;
2008-2009 — реализация проекта «Песчанно-гравийный карьер»;
2013-2020 — реализация проекта «Безотходное производство при камнеобработке»;
2019 — внештатный общественный советник председателя ГКПЭН Эмиля Осмонбетова;
2017-2020 — частная деятельность по управлению промышленными проектами в недропользовании.

Мелис Тургунбаев стал председателем правления «Кыргызнефтегаза».

Решение принято на заседании совета директоров предприятия.

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По информации пресс-службы компании, Мелис Тургунбаев имеет около 20 лет опыта работы на высших управленческих должностях и на сегодняшний день является одним из опытных и признанных специалистов в нефтегазовой отрасли.

С 2013 по 2017 год Мелис Тургунбаев входил в состав совета директоров компании, до недавнего времени был его председателем. С 2006 по 2020 год работал в российской компании «Газпром». До прихода в газовую отрасль Тургунбаев был ведущим специалистом в Министерстве финансов.

В ведомстве также отмечают, что новым председателем совета директоров «Кыргызнефтегаза» стал Нурадин Касымов.

Данияр Конокбаев назначен заместителем председателя ОАО «Кыргызалтын».

Он будет курировать финансово-экономический блок правления.

Данияр Конокбаев родился 5 июля 1985 года. Окончил Институт управления и бизнеса при КГТУ имени Исхака Раззакова по специальности «экономика и управление на предприятии», затем факультет информационных технологий.

Ранее Данияр Конокбаев занимал должность заведующего отделом финансовой и кредитной политики аппарата правительства и участвовал в формировании бюджетной политики всей страны.

Акимом Октябрьского района стал Данияр Арпачиев.

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Прежний глава района Константин Куценко освобожден от должности после его задержания Финполом по подозрению в коррупции.

Занимал посты начальника Ак-Сууйского районного управления Социального фонда, затем мэра Каракола. До назначения Данияр Арпачиев был акимом Тонского района Иссык-Кульской. Он написал заявление об уходе по собственному желанию в начале ноября.

О кадровых перестановках с 16 по 20 ноября читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174686/
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28 ноября, суббота
11:00
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