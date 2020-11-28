Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок.
Анарбек Калматов стал полпредом президента в Жогорку Кенеше.
Он также имеет ранг заместителя руководителя аппарата президента и освобожден от ранее занимаемой должности.
Прежний полномочный представитель Курманбек Дыйканбаев уволен после его задержания по факту злоупотребления должностным положением. Он на два месяца заключен под стражу в СИЗО ГКНБ.
Анарбек Калматов родился 6 июля 1963 года. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50 лет СССР (сейчас Кыргызский национальный университет. — Прим. 24.kg), правовед.
Был депутатом Жогорку Кенеша V созыва.
В 2011-м баллотировался в президенты Кыргызской Республики, набрал 0,73 процента голосов.
В марте 2020 года назначен ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при президенте.
Ализа Солтонбекова назначена министром труда и социального развития Кыргызстана.
Ранее ведомство возглавлял Улукбек Кочкоров. 28 октября в правительстве заявили, что он освобожден от должности по собственному желанию. Однако позднее бывший чиновник отметил, что о своем увольнении по собственному желанию узнал из интернета.
Кандидатуру единогласно поддержали депутаты Жогорку Кенеша.
Ализа Солтонбекова родилась 5 апреля 1978 года в городе Фрунзе. Окончила Бишкекский финансово-экономический техникум по специальности «финансы предприятий», Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «финансы и кредит», Академию управления при президенте КР по направлению «менеджмент», Дипломатическую академию МИД КР по специальности «международные отношения».
Трудовую деятельность начала в 1995 году учителем в школе.
2003-2004 — председатель молодежного комитета, специалист по делам несовершеннолетних Ивановского айыл окмоту Иссык-Атинского района Чуйской области;
2004-2008 — главный специалист Чуйской районной государственной администрации;
2008-2010 — заместитель главы госадминистрации Чуйского района;
2012-2017 — заведующая отделом писем и приема граждан аппарата правительства КР;
2017-2018 — заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области по социальным вопросам;
2018-2020 — заместитель министра труда и социального развития КР.
Догдуркуль Кендирбаева стала советницей главы Минобразования.
Экс-замминистра и директор фонда «Инициатива Розы Отунбаевой» Догдуркуль Кендирбаева назначена советницей главы Минобразования и науки на общественных началах.
Догдуркуль Кендирбаева родилась в 1965 году. Окончила Кыргызский государственный университет по специальности «учитель истории и общественных дисциплин».
Отличник образования.
Занимала посты первого заместителя главы акимиата Джеты-Огузского района, начальника Иссык-Кульского областного управления образования, была директором Иссык-Кульского областного института образования.
Вероника Исаева назначена заместителем председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.
Вероника Исаева родилась 4 июля 1986 года. Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет, специальность «финансы и кредит», Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени И.Исанова, направление «промышленное и гражданское строительство».
2004 — начальник управления по молодежи и молодежной политике Ново-Покровского айыл окмоту;
2004-2005 — материальный бухгалтер ОсОО Горнорудная компания «Алтын-Тас»;
2005-2006 — старший бухгалтер по импорту, экспорту и внутренним продажам ОсОО «Евростокс»;
2006 — главный бухгалтер ОсОО «Профспецмонтаж»;
2006-2019 — первый заместитель директора ОсОО «Промышленная компания «Спектр»;
2008-2009 — реализация проекта «Песчанно-гравийный карьер»;
2013-2020 — реализация проекта «Безотходное производство при камнеобработке»;
2019 — внештатный общественный советник председателя ГКПЭН Эмиля Осмонбетова;
2017-2020 — частная деятельность по управлению промышленными проектами в недропользовании.
Мелис Тургунбаев стал председателем правления «Кыргызнефтегаза».
Решение принято на заседании совета директоров предприятия.
По информации пресс-службы компании, Мелис Тургунбаев имеет около 20 лет опыта работы на высших управленческих должностях и на сегодняшний день является одним из опытных и признанных специалистов в нефтегазовой отрасли.
С 2013 по 2017 год Мелис Тургунбаев входил в состав совета директоров компании, до недавнего времени был его председателем. С 2006 по 2020 год работал в российской компании «Газпром». До прихода в газовую отрасль Тургунбаев был ведущим специалистом в Министерстве финансов.
В ведомстве также отмечают, что новым председателем совета директоров «Кыргызнефтегаза» стал Нурадин Касымов.
Данияр Конокбаев назначен заместителем председателя ОАО «Кыргызалтын».
Он будет курировать финансово-экономический блок правления.
Данияр Конокбаев родился 5 июля 1985 года. Окончил Институт управления и бизнеса при КГТУ имени Исхака Раззакова по специальности «экономика и управление на предприятии», затем факультет информационных технологий.
Ранее Данияр Конокбаев занимал должность заведующего отделом финансовой и кредитной политики аппарата правительства и участвовал в формировании бюджетной политики всей страны.
Акимом Октябрьского района стал Данияр Арпачиев.
Прежний глава района Константин Куценко освобожден от должности после его задержания Финполом по подозрению в коррупции.
Занимал посты начальника Ак-Сууйского районного управления Социального фонда, затем мэра Каракола. До назначения Данияр Арпачиев был акимом Тонского района Иссык-Кульской. Он написал заявление об уходе по собственному желанию в начале ноября.
О кадровых перестановках с 16 по 20 ноября читайте здесь.