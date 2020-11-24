Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека

По подозрению в коррупции задержан аким Октябрьского района Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в ГСБЭП.

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Уточняется, что ранее Финпол выявил коррупционную схему по выводу и смене собственника земельного участка. Земля находилась под арестом и подлежала конфискации по приговору суда.

«Ранее в рамках этого уголовного дела по подозрению в коррупции были задержаны заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского горсуда Ч.С. и судья межрайонного суда Ж.Н.», — сообщили редакции.

Напомним, что в 2016 году отдельные лица создали устойчивую связь с должностными лицами аппарата президента, руководством ГРС, судьями и работниками судебной системы. Они, действуя в интересах ОсОО «Г.Э.», подделав судебные дела и решения, незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицам Максима Бакиева. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».

Известно, что по данному делу также проходит и экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Он пока в статусе свидетеля.