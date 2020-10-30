Улукбек Кочкоров о своем увольнении по собственному желанию узнал из интернета

Бывший министр социального развития и труда Улукбек Кочкоров об увольнении узнал из интернета. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что не подавал в отставку.

«Многие спрашивают, поэтому я решил разъяснить. О своем увольнении по собственному желанию, как и вы, я узнал из интернета. Но это не трагедия. Меня больше беспокоит сегодняшняя ситуация в стране. К сожалению, страна находится в опасности, и в политическом и экономическом тупике», — заявил Улукбек Кочкоров.

По словам экс-чиновника, он предложил правительству Садыра Жапарова антикризисную комплексную программу. Но не был услышан.

Напомним, на место министра социального развития и труда было предложена кандидатура бывшего вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, но ее не поддержали депутаты парламента.