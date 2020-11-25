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Власть

Ализа Солтонбекова утверждена на должность министра труда и социального развития

Ализа Солтонбекова утверждена на должность главы ведомства. Решение принято сегодня на заседании парламента.

Ранее кандидатуру выдвинул премьер-министр. Депутаты согласились с ней, подчеркнув, что это хорошая практика, когда на должность назначается человек из системы.

Ализа Солтонбекова с ноября 2018 года является замминистра труда и соцразвития.

Ранее ведомство возглавлял Улукбек Кочкоров. 28 октября в правительстве сообщили, что он освобожден от должности министра труда и социального развития по собственному желанию. Однако позднее бывший чиновник отметил, что о своем увольнении по собственному желанию узнал из интернета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174392/
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