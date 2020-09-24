Выборы-2020. Драка в Араване: кандидатов двух партий сняли с гонки

На заседании ЦИК рассматривают информацию о массовой драке в Араванском районе.

Глава ведомства Нуржан Шайлдабекова отметила, что организаторы встречи с избирателями могли принять меры, чтобы не допустить такого конфликта. «Но, к сожалению, межличностное противостояние кандидатов переросло в политическое. Конечно, никто не снимает ответственности с партий, но здесь, по моему мнению, ответственны сами кандидаты», — отметила она.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что от членов ЦИК поступило несколько предложений по данному вопросу, в частности вынести предупреждение двум партиям за нарушение правил агитации, а также отменить регистрацию кандидатов.

В итоге члены ЦИК поддержали предложение об отмене регистрации двух претендентов на депутатский мандат.

Кандидаты от партий «Биримдик» — Шукурулло Файзуллаев и «Мекеним Кыргызстан» — Ильхом Маннанов больше в гонке не участвуют.

Напомним, что в Араванском районе во время агитации произошла драка, в которой участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района. Милиция задержала шесть человек. Четверым из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в СИЗО, еще двое находятся в ИВС.

Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.