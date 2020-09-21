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Власть
Сюжет: «Биримдик»

Заявление партии «Биримдик» в связи с инцидентом в Араване: Это провокация

Штаб политической партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» прокомментировал инцидент в Араванском районе.

В нашем политобъединении возмущены провокацией, организованной недобросовестными участниками предвыборной кампании.

Нет ничего дороже мира и согласия в обществе, виновные в провокации должны быть наказаны по всей строгости закона. Мы надеемся, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки проведут расследование и установят провокаторов, из-за которых в ходе агитационной встречи представителей одной из политических партий в Араванском районе Ошской области произошла потасовка между жителями.

Политическая партия «Биримдик» выступает за чистые и справедливые выборы, которые должны пройти в условиях законности и порядка.

Агитационные мероприятия по республике должны организовываться при строгом соблюдении требований безопасности всех участников, а со стороны представителей партий ни в коем случае не должны допускаться какие-либо провокационные деструктивные высказывания. Это чрезвычайно важно. Мы еще раз подчеркиваем, что виновные в провокации должны быть наказаны по всей строгости закона.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165766/
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