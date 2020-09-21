Заявление партии «Мекеним Кыргызстан» на провокацию в Араване

20 сентября 2020 года кандидат в депутаты от нашей партии Ильхом Маннанов проводил встречу с избирателями в Араванском районе Ошской области. Неожиданно встреча была прервана группой провокаторов, которые начали буквально избивать участников агитационного мероприятия партии. В результате несколько человек — сторонников партии «Мекеним Кыргызстан» — пострадали настолько, что немедленно были госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в Ошской межобластной клинике.
Некоторые СМИ уже начали распространять информацию о ситуации, опираясь на свои источники якобы в правоохранительных органах, которые далеки от того, что произошло на самом деле. Также в социальных сетях появились фейки, которые распространяют от имени партии.
Имеется много подтверждающих видео с места события, на которых хорошо видно, кто был зачинщиком и как и что происходило на самом деле.
Насколько нам известно, факт нападения зарегистрирован по статье «Хулиганство».
Мы надеемся, что это дело будет рассмотрено объективно и беспристрастно. Тем не менее мы намерены привлечь к данному факту внимание простых граждан и международных наблюдателей.
Никакие выборы, никакая агитация не стоят стабильности, мира и межнационального согласия в нашей стране.
Для партии «Мекеним Кыргызстан» — это высшие ценности.
Мы призываем всех своих политических оппонентов не подливать масла в огонь и прежде всего подумать о народе и спокойствии в Кыргызстане.
Через две недели выборы закончатся. А нам всем еще вместе жить на земле наших предков, здороваться, смотреть друг другу в глаза.
Поэтому мы считаем, что власть обязана жестко пресекать и наказывать за подобные провокации как их зачинщиков, так и их заказчиков.