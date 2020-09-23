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Происшествия
Сюжет: Выборы — 2020

Драка в Араване. Шесть человек задержаны, двоим вручили уведомления о подозрении

После драки в Араванском районе милиция задержала шесть человек. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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Уточняется, что уведомление о подозрении вручено двум ранее госпитализированным мужчинам. Они получают лечение и находятся под конвоем.

«Милиция задержала еще четверых подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в СИЗО», — сообщили редакции.

В УВД отметили, что факт массовой драки будет расследоваться вне зависимости от того, помирились политорганизации или нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что представители партий «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» попросили друг у друга прощения и отозвали претензии.

Напомним, что в Араванском районе во время агитации произошла драка, в которой участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района.

Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.

Центризбирком также просит политобъединения не забывать о пандемии коронавируса и соблюдать санитарные требования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166186/
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