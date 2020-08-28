Чемпионка, Тоша, телефонный террорист. Кто еще в списке «Мекеним Кыргызстана»

Прием документов от партий на регистрацию кандидатов ЦИК завершил.

Стали известны предварительные списки кандидатов некоторых политических организаций. До 3 сентября они могут быть дополнены или изменены.

24.kg одним из первых изучило список партии «Мекеним Кыргызстан». В нем 200 претендентов, среди которых много известных имен.

Замена основных игроков

Ранее политобъединение представило свой топ-20. Напомним, что в двадцатку вошел бывший член парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Мирлан Бакиров. Теперь он возглавил партию «Мекеним Кыргызстан».

На втором месте Улан Садалиев. У него четыре высших образования.

Фото turmush.kg. Улан Садалиев

Все четыре будущий депутат получил с красным дипломом. Бывший сотрудник внутренних дел. Занимал должность заместителя акима Сокулукского района. Это похоже на сказку, но это реалии — смог добиться профицита местного бюджета.

На третьем месте известный певец и экс-посол в Турции Ибрагим Жунусов, который уже был депутатом от бакиевской «Ак Жол», а в 2010-м пришел в парламент по списку партии «Ата-Журт».

Под № 8 журналист Эльнура Алканова, а под № 15 — юрист и бывший адвокат Омурбека Текебаева Канатбек Азиз.

В топе также значатся два экс-вице-мэра Бишкека Татьяна Кузнецова и Бактыбек Дюшембиев, нардепы Жыргалбек Турускулов, Марлен Маматалиев, Таабалды Тиллаев, Гулкан Молдобекова и брат Райымбека Матраимова Искендер Матраимов.

На 14-м месте бывший спикер пятого созыва ЖК Ахматбек Келдибеков. Он был осужден при правлении Алмазбека Атамбаева, судимость погашена.

Топ-20 в окончательном варианте претерпел незначительные изменения. На 17-м месте был аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев. Теперь эту строчку занимает мэр Чолпон-Аты Талантбек Сарбагышев, в регионе он также известен как Потап. Иманалиева передвинули в конец списка — № 188.

На позицию под № 18 вместо предпринимателя Эрлиста Акунбекова поставили бизнесмена Дилшоджона Моминова. Он возглавляет ОсОО «Нью Степ», которое занимается грузовыми перевозками.

Замена основных игроков

Неожиданно в списке «Мекеним Кыргызстана» оказался окул-бала лидера партии «Кыргызстан» Каната Исаева депутат Урматбек Самаев. Он заместитель председателя парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью. Его избрание на этот пост в обществе восприняли неоднозначно, поскольку в определенных кругах известен по прозвищу Чемпион.

Фото из интернета. Урматбек Самаев

Широкую известность Урмат Самаев получил после инцидента в Токмаке.

В январе у КПП «Токмак-автодорожный» произошла перестрелка. Один из участников — родственник депутата ЖК — был госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник конфликта с применением огнестрельного оружия. Он утверждал, что Урмат Самаев приезжал на место происшествия и пытался оказывать давление на следствие.

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Из собственных источников редакции известно, что за места в списке в «Кыргызстане» велась нешуточная борьба. Многим приближенным Каната Исаева с подачи другого влиятельного члена политорганизации Шаршенбека Абдыкеримова не досталось мест в топе. Они вынужденно оказались в самом конце списка, кто-то и вовсе предпочел уйти в другие партии.

«Мекеним Кыргызстан» состоит на 80 процентов из «кочевников», начиная с лидера Мирлана Бакирова, который покинул «Онугуу-Прогресс», и заканчивая Искендером Матраимовым, который был депутатом от СДПК.

Ушел из СДПК и лидер фракции социал-демократов Иса Омуркулов. Он на 26-м месте. Сразу за ним, на 27-м месте, Алиярбек Абжалиев. Он пришел из «Республики — Ата Журт». Приходится сватом главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

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Инициатор скандального законопроекта, обязывающего НПО отчитываться об источниках финансовых поступлений, и член фракции «Республика — Ата Журт» Бактыбек Райымкулов тоже в «Мекеним Кыргызстане». Он под № 25. Еще предлагал ввести в республике химическую кастрацию педофилов. Был в составе комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

По дороге из аэропорта

В списке «МК» сын экс-руководителя администрации Курманбека Бакиева Усена Сыдыкова. Бактыбек Сыдыков на 22-м месте. При втором президенте он сделал головокружительную карьеру. Из маленького кабинета советника министра финансов перешел на пост вице-президента, затем председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас». Сейчас он депутат шестого созыва от фракции «Республика — Ата Журт».

Законодательными инициативами сын Сыдыкова-старшего не отличается, на заседаниях выступает редко, в открытых источниках о нем информации мало. Известно, что владеет компанией по выпуску мыломоющей продукции, которую несколько лет скрывает от налоговиков, не указав ее в декларации о доходах.

На 23-м месте еще один из представителей топ-менеджмента в ОАО «МАМ» и экс-замглавы МВД Данияр Абдыкаров. Его постоянно сопровождают скандалы.

В 2018 году сообщалось, что Абдыкаров и тогда начальник ГУВД Бишкека Мирлан Мухтаров были причастны к международному угону автомобилей. Они якобы организовали схему по перегону краденых дорогих иномарок из России через Казахстан в Кыргызстан и далее в Таджикистан. В Министерстве внутренних дел это опровергли.

До этого Данияра Абдыкарова обвиняли в том, что он заставляет подчиненных «отмечаться», в противном случае грозит увольнением по несоответствию. Министру тогда пожаловались сотрудники ГОМ-11. Но уволили его за то, что он поехал отдыхать в Анталию (Турция). Согласно внутренней инструкции ведомства, он не имел права выезжать за границу без разрешения начальства.

Известно, что Абдыкаров давно в хороших отношениях с Райымбеком Матраимовым. Он также присутствовал на турнире по волейболу, который устроил экс-таможенник в мае 2019-го, фотографии с мероприятия тогда наделали много шума.

Приближенные и...

Помимо Каната Азиза, в списке значится и другой адвокат семьи Матраимовых Татьяна Карыжинская. Она на 40-м месте. Юрист защищала интересы Райымбека Матраимова в суде по иску против правительства, когда того уволили с должности зампредседателя Таможенной службы. Суд Карыжинская выиграла. Сейчас она представляет интересы Искендера Матраимова на процессе по иску против трех СМИ — 24.kg, kloop и «Азаттыка» — и журналиста Али Токтакунова.

Еще один приближенный к семье Матраимовых — чемпион мира по кикбоксингу и руководитель спортклуба Erem Шайлообек Атазов. Он на 42-м месте.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Атазова вызвали на допрос в милицию за публикацию в соцсетях про кандидата от другой партии Азамата Арапбаева.

Еще одна любопытная персона в списке «Мекеним Кыргызстана» — Туганбек Чолпонбаев — в списке на 29-м месте. Он известен в определенных кругах по прозвищу Тоша. Приходится родственником покойному Улану Чолпонбаеву (Хопчик). Ранее в СМИ писали, что Туганбек Чолпонбаев состоит на учете МВД как член ОПГ. Он является депутатом Каракольского горкенеша от СДПК.

«Телефонный террорист» и экс-мэр Чолпон-Аты Мирлан Маратов тоже баллотируется в парламент по списку этой политорганизации под № 71.

Фото из интернета. Мирлан Маратов

4 октября 2015 года, в день парламентских выборов, он позвонил в ГУВД Бишкека и сообщил о заложенных бомбах на пяти избирательных участках.

Сигналы оказались ложными. Маратова вычислили и задержали. Он признался, что звонил в милицию, будучи пьяным. По данным Минюста, у него четыре ОсОО: «Мантай Медиа», «АЛТАЛ», «Росбетон» и «Этнокультурный спортивно-оздоровительный комплекс «Арал».

Кто еще?

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Под № 36 дочь первого премьер-министра страны Насирдина Исанова Мария Исанова. Заведующая отделом комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Ранее была заместителем председателя партии «Бутун Кыргызстан».

На позицию под № 35 подвинули Эрлиста Акунбекова. Успешный предприниматель. Основал семь агролабораторий, внедрил новые методы системы орошения и обработки полей. Является учредителем фонда по поддержке фермеров.

Фото из социальной сети Facebook. Эрлист Акунбеков

На 41-м экс-вице-мэр столицы Мирлан Амантуров. Он одним из первых перечислил на счет партии спонсорские деньги — 35 тысяч сомов. Еще один бывший вице-мэр Олег Попиков на 165-м месте.

Под № 44 депутат Жылдыз Мусабекова. В прошлом журналистка. Однако стала широко известна после того, как устроила скандал и угрожала коллеге по профессиональному цеху — корреспонденту кыргызскоязычного издания «Алиби» Упель Анаркуловой.

Бывшая депутатка и экс-министр соцразвития, прославившаяся частыми вояжами за рубеж, Лунара Мамытова в списке «Мекеним Кыргызстана» на 112-м месте. В шестой созыв она баллотировалась по списку «Бир Бола».

На 47-м Батыр Торобаев — брат лидера партии «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева. Последний тоже планировал выдвигаться по списку «Мекеним Кыргызстана», но в последний момент отказался. Или ему отказали?

Фото из интернета. Дарья Маслова

Под № 56 прославленная легкоатлетка Дарья Маслова. В декабре она завоевала путевку на Олимпиаду-2020, которая не состоялась из-за пандемии коронавируса.