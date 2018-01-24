МВД опровергло, что заминистра Данияр Абдыкаров «крышует» рынок угона авто

Заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров, его подчиненные из числа руководителей органов внутренних дел заинтересованы в ликвидации некоего Арсланбека Тойдиева. Информация об этом появилась в Интернете.

В блоге якобы Арсланбека Тойдиева указывается, что 19 января МВД сообщило о транснациональной преступной группе из граждан России и уроженцев Кыргызстана, занимающихся угоном из РФ автомобилей премиум-класса для дальнейшей реализации на территории нашей республики.

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В обращении указано, что главные организаторы преступной группы и основные лица, заинтересованные в черном рынке краденых авто, находятся на свободе. Автор заявляет, что некоторые из так называемых главарей занимают руководящие посты в системе МВД.

Для подтверждения своих слов он предложил проверить автомобили ближайшего окружения и членов семьи замминистра внутрених дел Данияра Абдыкарова.

Арсланбек Тойдиев сообщил, что его жизни угрожает реальная опасность, так как он является «носителем неудобной для руководства МВД информации».

«По моим подсчетам, годовой оборот от реализации краденых авто в Кыргызстане может составлять десятки миллионов долларов США. Если учесть, что через Кыргызстан угнанные авто идут в Таджикистан и обмениваются на наркотики, то сумма оборота будет в разы больше», — пишет автор.

В пресс-службе МВД распространяемые сведения назвали ложными и провокационными, а также подчеркнули, что подобные материалы нацелены на нанесение вреда имиджу органов внутренних дел.

«Органами внутренних дел расследуется ряд уголовных дел, возбужденных по фактам неправомерного завладения автотранспортными средствами и незаконной их легализации на территории нашей республики. Угоном автомашин занимается преступная группа, состоящая из граждан стран СНГ, в том числе уроженцев КР. Злоумышленники изготавливают также поддельные свидетельства о регистрации авто для последующей их легализации в странах ЕАЭС».

Преступления транснациональной группы совершались при соучастии отдельных сотрудников государственных служб стран ЕАЭС. По всем фактам возбуждены уголовные дела и проводится расследование. К уголовной ответственности привлечено 19 лиц, в том числе должностных. Пресс-служба МВД

«В отношении 11 граждан избрана мера пресечения в виде ареста. Еще трое граждан объявлены в розыск. Задержано более 45 автомобилей премиум-класса, 82 процента из которых оказались с перебитыми и измененными идентификационными номерами», — прокомментировали в ведомстве.

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«Результативные и слаженные действия оперативных и следственных служб МВД КР в данном направлении вызывают беспокойство у некоторых лиц, которые своими ложными заявлениями пытаются сформировать негативное отношение к органам внутренних дел и поставить под сомнение результаты расследования по незаконным действиям транснациональной преступной группы. Все, кто причастен к угонам автомашин, понесут должное наказание согласно закону. Расследование мы доведем до конца и передадим в судебные органы», — заявляют в МВД.

В пресс-службе подчеркнули, что накануне на связь с ведомством вышел сам Арслан Тойдиев, который заявил, что статью писал не он.

МВД привело слова Арслана Тойдиева: «Недавно кто-то от моего имени написал статью, порочащую репутацию руководства МВД, заявляя, что якобы они замещаны в этих грязных делах, связанных с автомобилями, угнанными из Европы и стран ЕАЭС».