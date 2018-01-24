17:37
-18
USD 68.70
EUR 84.07
RUB 1.22
Общество

МВД опровергло, что заминистра Данияр Абдыкаров «крышует» рынок угона авто

Заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров, его подчиненные из числа руководителей органов внутренних дел заинтересованы в ликвидации некоего Арсланбека Тойдиева. Информация об этом появилась в Интернете.

В блоге якобы Арсланбека Тойдиева указывается, что 19 января МВД сообщило о транснациональной преступной группе из граждан России и уроженцев Кыргызстана, занимающихся угоном из РФ автомобилей премиум-класса для дальнейшей реализации на территории нашей республики.

Читайте по теме
В Кыргызстане регистрировали угнанные в России автомашины

В обращении указано, что главные организаторы преступной группы и основные лица, заинтересованные в черном рынке краденых авто, находятся на свободе. Автор заявляет, что некоторые из так называемых главарей занимают руководящие посты в системе МВД.

Для подтверждения своих слов он предложил проверить автомобили ближайшего окружения и членов семьи замминистра внутрених дел Данияра Абдыкарова.

Арсланбек Тойдиев сообщил, что его жизни угрожает реальная опасность, так как он является «носителем неудобной для руководства МВД информации».

«По моим подсчетам, годовой оборот от реализации краденых авто в Кыргызстане может составлять десятки миллионов долларов США. Если учесть, что через Кыргызстан угнанные авто идут в Таджикистан и обмениваются на наркотики, то сумма оборота будет в разы больше», — пишет автор.

В пресс-службе МВД распространяемые сведения назвали ложными и провокационными, а также подчеркнули, что подобные материалы нацелены на нанесение вреда имиджу органов внутренних дел.

«Органами внутренних дел расследуется ряд уголовных дел, возбужденных по фактам неправомерного завладения автотранспортными средствами и незаконной их легализации на территории нашей республики. Угоном автомашин занимается преступная группа, состоящая из граждан стран СНГ, в том числе уроженцев КР. Злоумышленники изготавливают также поддельные свидетельства о регистрации авто для последующей их легализации в странах ЕАЭС».

Преступления транснациональной группы совершались при соучастии отдельных сотрудников государственных служб стран ЕАЭС. По всем фактам возбуждены уголовные дела и проводится расследование. К уголовной ответственности привлечено 19 лиц, в том числе должностных.

Пресс-служба МВД

«В отношении 11 граждан избрана мера пресечения в виде ареста. Еще трое граждан объявлены в розыск. Задержано более 45 автомобилей премиум-класса, 82 процента из которых оказались с перебитыми и измененными идентификационными номерами», — прокомментировали в ведомстве.

Читайте по теме
45 автомобилей премиум-класса, угнанных в странах ЕАЭС, задержаны в Кыргызстане

«Результативные и слаженные действия оперативных и следственных служб МВД КР в данном направлении вызывают беспокойство у некоторых лиц, которые своими ложными заявлениями пытаются сформировать негативное отношение к органам внутренних дел и поставить под сомнение результаты расследования по незаконным действиям транснациональной преступной группы. Все, кто причастен к угонам автомашин, понесут должное наказание согласно закону. Расследование мы доведем до конца и передадим в судебные органы», — заявляют в МВД.

В пресс-службе подчеркнули, что накануне на связь с ведомством вышел сам Арслан Тойдиев, который заявил, что статью писал не он.

МВД привело слова Арслана Тойдиева: «Недавно кто-то от моего имени написал статью, порочащую репутацию руководства МВД, заявляя, что якобы они замещаны в этих грязных делах, связанных с автомобилями, угнанными из Европы и стран ЕАЭС».

Я официально заявляю, что не имею отношения к статье, которая была ранее опубликована. Если кто-то хочет свести счеты с кем-то, не надо впутывать меня в свои грязные игры и порочить мое имя! Еще раз я заявляю, что не имею отношения к ранее опубликованной статье.

Арсланбек Тойдиев

Ссылка:
просмотров: 2062
Версия для печати
Материалы по теме
Суд отправил сотрудников клуба «Гараж» в СИЗО
Итоги недели. Более 160 водителей наказали в Бишкеке за неправильную парковку
Нападение в школах. Что делает МВД КР и как узнать потенциально опасных учеников
Чтобы знали! Ыманалы Саркулов рассказал о правилах эвакуации транспорта
В 2017 году зарегистрировано 8 ДТП с участием сотрудников Патрульной милиции
На 383 миллиона сомов пополнился бюджет от штрафов нарушителей ПДД в 2017 году
Хозяина сгоревшего кафе «Осьминог» в селе Бостери взяли под охрану
В Джалал-Абадской области раскрываемость преступлений составила 90 процентов
Никто никого не «грузил». Драка в Караколе произошла из-за лыжной палки
Наличие вторых жен у депутатов Жогорку Кенеша проверит МВД
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Реакция ГУОБДД на&nbsp;сообщения в&nbsp;WhatsApp. Мы&nbsp;проверили, как это работает Реакция ГУОБДД на сообщения в WhatsApp. Мы проверили, как это работает
Бизнес
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; карта World Elite Mastercard Впервые в Кыргызстане — карта World Elite Mastercard