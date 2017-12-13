Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД

В ГОМ-11 (Городское отделение милиции. — Прим. ИА «24.kg») произошел скандал. Личный состав пожаловался министру внутренних дел Улану Исраилову на его заместителя Данияра Абдыкарова. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в правоохранительных органах.

Отметим, сотрудники ГОМ-11 отвечают за охрану рынка «Дордой». Они заявили, что заместитель начальника ГУВД Бишкека Мирлан Муктаров и заместитель главы МВД Данияр Абдыкаров заставляют их «отмечаться», в противном случае грозят увольнением по несоответствию.

В МВД и ГУВД ситуацию пока не комментируют.

Личный состав ГОМ-11, включая руководство, готов напрямую встретиться с министром и доложить о происходящем в отделении милиции.