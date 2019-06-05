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Общество

Перестрелка в Токмаке. Суд отпустил родственника депутата ЖК на свободу

Токмакский городской суд вынес решение по делу о перестрелке близ кыргызско-казахской границе. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Дословно. Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов

Уточняется, что родственник депутата Жогорку Кенеша Урматбека Самаева Дастан Бейшенкулов признан виновным по статье «Вымогательство», но оправдан по статье «Покушение на убийство» УК КР.

«В приговоре указывается, что Дастан Бейшенкулов 25 января 2019 года примерно в 5.30 находясь кыргызско-казахской границы у КПП «Токмак-Автодорожный», применил силу в отношении Аската Усенова и требовал от него по 10 тысяч сомов за каждый грузовой автомобиль, проезжающий через границу. Дастан Бейшенкулов оштрафован всего на 260 тысяч сомов. Ему изменили меру пресечения на домашний арест и выпустили в зале суда», — сообщили редакции.

В ночь на 24-25 января около Токмака произошла перестрелка. Один участник — родственник депутата Жогорку Кенеша — госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник вооруженного конфликта. Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов заявил, что журналисты узнали об инциденте раньше, чем милиционеры.
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