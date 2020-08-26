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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кандидата от «Мекеним Кыргызстан» вызывали на допрос

В Оше кандидата в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообека Атазова вызвали на допрос в милицию. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД южной столицы.

Ранее Шайлообек Атазов написал на своей странице в социальной сети Facebook пост о том, что кандидат от другой партии — Азамат Арапбаев — якобы давит на руководителей предприятий.

Кандидата в депутаты допросили в милиции и провели с ним профилактическую беседу на предмет недопустимости провокаций. По публикации в соцсети назначена экспертиза.

После допроса в правоохранительных органах кандидат удалил публикацию со страницы соцсети.

скриншот социальных сетей
Фото скриншот социальных сетей. Шайлообек Атазов заявил о том, что кандидат в парламент от другой партии собирает паспорта

В штабе партии «Биримдик» опровергли данные Шайлообека Атазова. Там заявили, что автор поста использует недопустимые методы конкуренции, сочиняя и фантазируя.

«Наша партия против использования как грязных технологий, так и административного ресурса. Все участники предстоящих выборов работают на местах с избирателями, в том числе и мы. Если Азамат Арапбаев встречался со своим электоратом, не стоит обвинять его в давлении. Это надуманные обвинения», — проинформировали в штабе «Биримдика».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163355/
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