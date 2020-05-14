Депутат Бактыбек Сыдыков нарушает закон: владеет компанией мыломоющих средств

Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Сыдыков числится единственным соучредителем в компании «Кыргызско-российский торговый дом «SVOBODA-KOSMETIKS» и, возможно, компаньоном в доле торгового комплекса. Об этом пишет Politmer.kg.

По данным ресурса, оба факта являются нарушением закона о деятельности депутата, запрещающем народным избранникам заниматься коммерческой деятельностью.

«Заработная плата депутата в 2018 году, по грубым подсчетам, ежемесячно составляла около 100 тысяч сомов. При этом каким-либо бизнесом, кроме скромной доли акций в ОАО «Международный аэропорт «Манас» (госдоля 79 процентов), как утверждает парламентарий в своей налоговой отчетности, он не владеет», — пишет издание.

В базе данных ресурса «Декларатор» есть четыре налоговые отчетности Бактыбека Сыдыкова — с 2015 по 2018 год. В 2015-м заработок депутата составил всего 186 тысяч сомов. В тот же год у него и его близкого родственника на двоих имелось 14 земельных участков (11 и 3 соответственно).

К 2018 году заработок Бактыбека Сыдыкова достиг 1 миллиона 2 тысяч 200 сомов за год. Ни о каком владении бизнесом, участии в коммерческой доле или руководстве в налоговой отчетности не говорится.