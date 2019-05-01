Раим-миллион появился на публике. Пользователи соцсетей активно обсуждают

В Кара-Сууйском районе Ошской области проходит турнир по волейболу, организованный фондом «Исмаил Матраимов». В социальных сетях появляются фотографии с места событий, а пользователи активно обсуждают появление на соревнованиях бывшего заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова, известного как Раим-миллион.

Очевидцы сообщают, что на мероприятии присутствуют аким района Тилек Матраимов и его родные братья — депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов и экс-зам председателя ГТС Райым Матраимов.

Турнир посетили члены правительства и депутаты парламента. Здесь заметили первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, спикера ЖК Дастана Джумабекова, депутатов Алмамбета Шыкмаматова, Абдывахаба Нурбаева, Жанарбека Акаева, Тазабека Икрамова, Руслана Казакбаева, Каната Исаева, Алтынбека Сулайманова, Улана Примова, Алмазбека Батырбекова, экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева и экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова.

Жанар Акаев поспешил сообщить, что он поехал без всяких плохих мыслей вместе с депутатами от всех фракций во главе со спикером.

«Я пять дней нахожусь в Оше. Депутат ЖК Искендер Матраимов сообщил, что проводит праздничное мероприятие, крупный спортивный турнир, и пригласил нас. Мы поехали не на той или день рождения Райыма Матраимова, а поздравить ветеранов войны и встретиться с жителями. Мы всегда ездим на мероприятия, на которые приглашают депутатов. Без всяких плохих мыслей я поехал вместе с коллегами и вернулся. Понимаем ваши эмоции. Придется потерпеть», — прокомментировал Жанар Акаев на своей странице в Facebook.

Между тем сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями никак не могут закончить проверку имущества бывшего заместителя главы таможни Райымбека Матраимова.

Напомним, что на итоговой пресс-конференции главы государства, которая состоялась 18 декабря 2018 года, журналист Эльнура Алканова предоставила Сооронбаю Жээнбекову материалы расследования и поинтересовалась, как обычный чиновник среднего звена смог заработать на строительство нескольких огромных особняков, расположенных в Оше и Бишкеке, и почему в рамках широкомасштабной антикоррупционной кампании Райым-миллионер не интересует следственные органы.

Проверка длится четвертый месяц. Никаких комментариев Финпол не дает.