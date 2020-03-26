Приказ о беспрепятственном пропуске поставщиков будет разослан на все блокпосты

«На сегодня имеет место человеческий фактор, принимаются оперативные решения, но иногда на исполнительском уровне они трактуются иначе», — заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, возникли сложности из-за того, что режим чрезвычайной ситуации введен в кратчайшие сроки. Поэтому чиновник попросил население отнестись к этому с пониманием.

«Транспортные перевозки должны были осуществляться по пропускам. Но из-за коротких сроков и большой загруженности комендатуры, необходимости в срочном порядке оборудовать блокпосты возникли сложности. Чтобы снять проблему, принят приказ коменданта относительно передвижения грузов с товарами первой необходимости», — отметил Эркин Асрандиев.

Все грузоперевозки, которые связаны с производством продуктов, поставкой медикаментов, ГСМ и газовых баллонов, будут осуществляться беспрепятственно. Эркин Асрандиев

«Поскольку имеет большое значение оперативность, очевидно, что в короткие сроки сложно всех обеспечить спецпропусками и разрешениями. Приказ о беспрепятственном проезде будет разослан по всем блокпостам. В ближайшее время опубликован в СМИ. Его можно будет самостоятельно распечатать, вручить водителям и экспедиторам. При проезде блокпостов они должны будут иметь его с собой, а также документы на транспорт, права, маршрутный лист, который удостоверяет, что этот транспорт принадлежит определенной компании и развозит определенную продукцию. При предъявлении этих документов на блокпостах должны пускать», — заключил вице-премьер.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.