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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада вводится чрезвычайное положение

Принято решение о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Чрезвычайное положение вводят на период с 08.00 25 марта до 08.00 15 апреля 2020 года. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой. Глава государства отметил складывающуюся непростую ситуацию в мире и в нашей стране, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что указы о введении ЧП подписаны и направлены в Жогорку Кенеш.

«Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что при пересечении санитарно-карантинных постов в регионах, необходимо обратить особое внимание на логистику большегрузных автомобилей с продовольствием и другими товарами народного потребления», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147744/
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