Юристы объяснили, почему отстранение председателя Федерации профсоюзов законно

Юрист Анара Кыштобаева пояснила сегодня на пресс-конференции в 24.kg, почему отстранение Мирбека Асанакунова от должности председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) обоснованно.

По ее словам, решение принял совет ФПК. И оно, как сказала юрист, прошло на законных основаниях и при наличии кворума. Отсутствующие оставили доверенность, поэтому предмета спора нет.

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«Решать вопросы нелегитимности Асанакунова суды не уполномочены, поэтому отстранить его от должности могут только члены совета», — отметила Анара Кыштобаева.

Заместитель главы ФПК Рысгуль Бабаева пояснила, что Мирбек Асанакунов сейчас на больничном. Временно исполняющим обязанности назначена зампредседателя Рысгуль Бабаева.

В свою очередь Анара Кыштобаева отметила, что в отношении Мирбека Асанакунова ГСБЭП должна возбудить уголовное дело и возобновить расследование по факту подложных документов.