Юристы объяснили, почему отстранение председателя Федерации профсоюзов законно

Юрист Анара Кыштобаева пояснила сегодня на пресс-конференции в 24.kg, почему отстранение Мирбека Асанакунова от должности председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) обоснованно.
По ее словам, решение принял совет ФПК. И оно, как сказала юрист, прошло на законных основаниях и при наличии кворума. Отсутствующие оставили доверенность, поэтому предмета спора нет.
«Решать вопросы нелегитимности Асанакунова суды не уполномочены, поэтому отстранить его от должности могут только члены совета», — отметила Анара Кыштобаева.
Заместитель главы ФПК Рысгуль Бабаева пояснила, что Мирбек Асанакунов сейчас на больничном. Временно исполняющим обязанности назначена зампредседателя Рысгуль Бабаева.
В свою очередь Анара Кыштобаева отметила, что в отношении Мирбека Асанакунова ГСБЭП должна возбудить уголовное дело и возобновить расследование по факту подложных документов.
Напомним, ранее отдельные представители Федерации профсоюзов заявили, что Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет республиканскую Федерацию профсоюзов в течение трех лет. По их сведениям, он подделал записи в трудовой книжке о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску о признании недействительным трудового стажа. Такое решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешаются во внесудебном порядке.