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Общество

Жыпар Жекшеев покинул пост главы Наблюдательного совета ОТРК и вышел из состава

Жыпар Жекшеев ушел с поста главы Наблюдательного совета ОТРК. Он объяснил 24.kg почему.

По его словам, он хочет свободно выражать свои мысли. Но последние семь месяцев чувствует себя словно в клетке. Статус председателя НС ОТРК по закону не позволяет выступать на острые политические темы, критиковать действия властей. «Да и надо дорогу молодым дать. Меня трижды избирали. Пусть теперь кто-нибудь другой поработает», — сказал Жыпар Жекшеев.

Еще раз повторю: решение принял сам. На меня никто не давил, ни в «Белом доме», ни в «Сером».

Жыпар Жекшеев

Он добавил, что не знает еще, как отнесутся коллеги к его выбору, но он его сделан. В составе НС даже в качестве рядового члена Жыпар Жекшеев не останется.
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