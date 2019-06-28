Федерация профсоюзов признала, что Мирбека Асанакунова избрали незаконно

«На последнем заседании Верховного суда представитель Федерации профсоюзов признала, что Мирбека Асанакунова избрали незаконно», — заявила сегодня на пресс-конференции в 24.kg адвокат Анара Кыштобаева.

По ее словам, представитель федерации сказала, что о подделке документов узнала только после второго суда. Кроме того, она признала и то, что трудовая книжка председателя поддельная.

«Федерация признала собственный протокол нелегитимным. По идее, коллегия Верховного суда должна отклонить кассационную жалобу представителя Мирбека Асанакунова. А федерация должна собраться и решить: либо временно отстранить от должности председателя, либо уволить. Кроме того, по логике, если истец и ответчик придерживаются одного мнения, то решение должно быть в пользу истца. Но мы все равно опасаемся, что решение примут не в нашу пользу. Если же решение Верховного суда вновь будет в пользу Мирбека Асанакунова, мы готовы подать иск в международные суды против государственных органов», — отметила Анара Кыштобаева.

«Что касается уголовного дела по подделке документов, то нам известно: материалы по Мирбеку Асанакунову неожиданно изъяли в Генеральную прокуратуру. Мы считаем, это сделали, чтобы оно затерялось до истечения срока давности. Однако мы это так не оставим. Мы планируем записаться к прокурору, потому что сейчас поднимают дела прошлых лет и проверяют законность принятых по ним решений», — заключила адвокат.