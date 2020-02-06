18:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей: по 1 кандидату в Верховный суд и Конституционную палату Верховного суда, 19 кандидатам в местные суды г. Бишкек, Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей.

30 января 2020 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями Совета по 13 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.

Изучив материалы по 8 претендентам, включая по 1 кандидату на должности судей Верховного суда и Конституционной палаты Верховного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным претендентам на должности судей в Совет.

По 13 кандидатам на должности судей местных судов Президентом Кыргызской Республики изданы указы, согласно которым назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в местные суды:

Ошская область:

— Ошский областной суд: Кыдырбаев Жаркынбек Садирбекович;

— Узгенский районный суд: Жоробаева Гульнархан Чырмашовна;

— Ошский городской суд: Абдыразаков Нурлан Тажибаевич;

г. Бишкек:

— Свердловский районный суд: Чикеева Жамиля Марсбековна;

Джалал-Абадская область:

— Аксыйский районный суд: Жантороева Элнура Мурадиловна;

— Сузакский районный суд: Токтосунов Надырбек Ташмурзаевич;

Чуйская область:

— Аламудунский районный суд: Мусаева Айка Рахманбердиевна;

Иссык-Кульская область:

— Ак-Сууский районный суд: Мамыров Эльдарбек Джекшебаевич;

— Караколский городской суд: Акыев Каныбек Арзыбекович;

Таласская область:

— Бакай-Атинский районный суд: Эгембердиева Ойниса Муратхановна;

— Манасский районный суд: Тилемишов Азамат Жайчыбекович;

— Таласский городской суд: Султанов Эсенбек Ахматкулович;

— Таласский районный суд: Акылбеков Тариэл Назирдинович.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/142880/
просмотров: 28
Версия для печати
Материалы по теме
Судей по делу сбежавшего Насирбека Алмаматова требуют привлечь к ответственности
В Джалал-Абаде рассмотрение дела судьи, совершившей ДТП, отложено
Депутат возмущен поведением судьи, попавшей в ДТП в нетрезвом состоянии
В Джалал-Абаде судья, попавшая в ДТП, требует отменить протокол УОБДД
Сколько судей наказали, рассказали в дисциплинарной комиссии
Судья, отпустившая под домашний арест подозреваемого в изнасиловании, уволена
Дело судьи Джаркеевой. Адвокат настаивает на госпитализации обвиняемой в РЦПЗ
Назначен ряд судей местных судов
Именные часы, звание, грамоты. Кто из судей получил награды от президента
Я все знаю! Сооронбай Жээнбеков проинформирован о судьях, творящих беззаконие
Популярные новости
Замирбек Аскаров назначен министром чрезвычайных ситуаций&nbsp;КР Замирбек Аскаров назначен министром чрезвычайных ситуаций КР
Эркин Асрандиев назначен вице-премьер-министром КР Эркин Асрандиев назначен вице-премьер-министром КР
Распоряжения о&nbsp;наложении дисциплинарных взысканий на&nbsp;руководителей госорганов Распоряжения о наложении дисциплинарных взысканий на руководителей госорганов
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
6 февраля, четверг
18:24
Участки для обмена на кыргызско-таджикской границе еще не утвердили Участки для обмена на кыргызско-таджикской границе еще...
18:08
В Бишкеке за посредничество во взяточничестве задержали адвоката
18:04
В Кыргызстане требуют ужесточить правила для получения статуса беженца
17:46
В Бишкеке разыскивают 59-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве
17:27
Из-за коронавируса в стационарах Кыргызстана в карантине находятся 154 человека