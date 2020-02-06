Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей: по 1 кандидату в Верховный суд и Конституционную палату Верховного суда, 19 кандидатам в местные суды г. Бишкек, Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей.

30 января 2020 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями Совета по 13 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.

Изучив материалы по 8 претендентам, включая по 1 кандидату на должности судей Верховного суда и Конституционной палаты Верховного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным претендентам на должности судей в Совет.

По 13 кандидатам на должности судей местных судов Президентом Кыргызской Республики изданы указы, согласно которым назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в местные суды:

Ошская область:

— Ошский областной суд: Кыдырбаев Жаркынбек Садирбекович;

— Узгенский районный суд: Жоробаева Гульнархан Чырмашовна;

— Ошский городской суд: Абдыразаков Нурлан Тажибаевич;

г. Бишкек:

— Свердловский районный суд: Чикеева Жамиля Марсбековна;

Джалал-Абадская область:

— Аксыйский районный суд: Жантороева Элнура Мурадиловна;

— Сузакский районный суд: Токтосунов Надырбек Ташмурзаевич;

Чуйская область:

— Аламудунский районный суд: Мусаева Айка Рахманбердиевна;

Иссык-Кульская область:

— Ак-Сууский районный суд: Мамыров Эльдарбек Джекшебаевич;

— Караколский городской суд: Акыев Каныбек Арзыбекович;

Таласская область:

— Бакай-Атинский районный суд: Эгембердиева Ойниса Муратхановна;

— Манасский районный суд: Тилемишов Азамат Жайчыбекович;

— Таласский городской суд: Султанов Эсенбек Ахматкулович;

— Таласский районный суд: Акылбеков Тариэл Назирдинович.

Указы вступают в силу со дня подписания.