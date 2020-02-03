Кыргызстан поможет Китаю в борьбе с коронавирусом

Министерствам иностранных дел, здравоохранения и чрезвычайных ситуаций необходимо проработать вопрос оказания гуманитарной помощи китайским партнерам. Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании штаба по недопущению распространения коронавируса, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.
Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил, что в республике подтвержденных случаев вируса нет, эпидемиологическая ситуация стабильная.
По его словам, в ближайшее время кыргызские медики ожидают получить от российских и китайских коллег специальные реагенты, позволяющие выявить коронавирус в течение нескольких часов.
Глава правительства поручил продолжить усиленный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и указал на необходимость обеспечения четкой реализации комплекса профилактических мер. Он отметил, что данный вопрос под контролем президента Сооронбая Жээнбекова.
Власти Китая принимают активные меры, способные остановить распространение вируса и минимизировать ущерб от него.Мухаммедкалый Абылгазиев
«Мы ориентированы на тесное взаимодействие с китайской стороной в целях скорейшего преодоления коронавирусной инфекции», — сказал он.
Количество летальных исходов от нового коронавируса в КНР достигло 362. Число заразившихся вирусом 2019-nCoV в Китае возросло до 17 тысяч 205 человек.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.