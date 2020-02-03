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Власть
Сюжет: Новый вирус в Китае

Кыргызстан поможет Китаю в борьбе с коронавирусом

Министерствам иностранных дел, здравоохранения и чрезвычайных ситуаций необходимо проработать вопрос оказания гуманитарной помощи китайским партнерам. Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании штаба по недопущению распространения коронавируса, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

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Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил, что в республике подтвержденных случаев вируса нет, эпидемиологическая ситуация стабильная.

По его словам, в ближайшее время кыргызские медики ожидают получить от российских и китайских коллег специальные реагенты, позволяющие выявить коронавирус в течение нескольких часов.

Глава правительства поручил продолжить усиленный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и указал на необходимость обеспечения четкой реализации комплекса профилактических мер. Он отметил, что данный вопрос под контролем президента Сооронбая Жээнбекова.

Власти Китая принимают активные меры, способные остановить распространение вируса и минимизировать ущерб от него.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Мы ориентированы на тесное взаимодействие с китайской стороной в целях скорейшего преодоления коронавирусной инфекции», — сказал он.

Количество летальных исходов от нового коронавируса в КНР достигло 362. Число заразившихся вирусом 2019-nCoV в Китае возросло до 17 тысяч 205 человек.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142455/
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