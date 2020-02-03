Тест-системы диагностики коронавируса страны ЕАЭС и СНГ получат от России

В целях оказания помощи странам Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV Россия на безвозмездной основе передает средства ее лабораторной диагностики, разработанные специалистами Роспотребнадзора.

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1-2 февраля необходимое количество российских тест-систем для определения 2019-nCoV передали в Армению, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Ожидается поставка в Кыргызстан и Таджикистан.

Поставка тест-систем в государства Евразийского региона осуществляется в рамках реализации Роспотребнадзором мер поддержки соседних стран в наращивании потенциала по борьбе с угрозами инфекционных болезней.

Взаимодействие в области противодействия эпидемиям, включая безвозмездную поставку современных средств диагностики и профилактики инфекций, вносит существенный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту здоровья населения на евразийском пространстве, сообщил сайт Роспотребнадзора.