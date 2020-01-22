Извинений либо отставки требует Жанар Акаев от вице-премьера Жениша Разакова

Жанар Акаев потребовал извинений от вице-премьер-министра по силовому блоку Жениша Разакова или отставки. Об этом депутат заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, Жениш Разаков заявил, что жители Баткена, вышедшие на митинг у «Белого дома», получили деньги.

«Как он может такое говорить? Люди сюда приехали в лютый мороз из Баткена, выдвинули справедливые претензии, и вместо того, чтобы прислушаться к народу, к их чаяниям, Разаков заявляет, что они деньги получили. За такие слова он должен либо извиниться публично, либо в отставку подать», — сказал Жанар Акаев.

Вчера Жениш Разаков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что митинг в столице был организован за деньги.

Напомним, 16 января в Баткене состоялось координационное совещание силовиков. Вице-премьер-министр Жениш Разаков возмутился выступлением главы села Максат Лейлекского района Сапарали Адинаева на митинге в Бишкеке 15 января. Он потребовал провести служебное расследование в отношении главы села, несмотря на то, что аким района сообщил, что Сапарали Адинаев находится в трудовом отпуске и он может быть где угодно.

Сам глава Максата говорил, что с 8 января находится в трудовом отпуске. Его сын-пятиклассник учится в музыкальной школе в столице. Он заболел. 15 января Сапарали Адинаев пришел в Жогорку Кенеш на встречу с депутатом Жанаром Акаевым.

В ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.