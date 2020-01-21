В отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в Бишкеке

«Митинг в Бишкеке, где прозвучали требования о моей отставке, организован за деньги», — заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Чиновник назвал обвинения в свой адрес ложью.

«Все обвинения в мой адрес — ложь. Есть результаты проверки ГКНБ, где говорится, что я не имею никакой связи со спецслужбами Таджикистана. Я знаю, кто организатор акций против меня. Но не буду озвучивать имя. Пусть соответствующие органы проверят. Митинг в столице был организован за деньги», — сказал он.

Жениш Разаков также добавил, что в свою поддержку тоже может вывести людей на митинг.

«Я знаю в Баткене каждое село, все их проблемы. Однако мы не можем решать проблемы, выводя на митинги своих родственников», — отметил он.

Напомним, что 15 января в Бишкеке прошел митинг в поддержку жителей Баткена. Участники акции требовали отставки Жениша Разакова.