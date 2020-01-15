Митинг в поддержку Баткена. Участники требуют отставки Жениша Разакова

В Бишкеке сегодня проходит митинг в связи с произошедшим в приграничье очередным конфликтом. В акции участвуют жители Баткенской области и гражданские активисты.

Баткенцы требуют от властей освободить задержанных жителей Кок-Таша, а также не оказывать давления на местных жителей.

«Главой области назначили человека, который ничего не решает. Нам нужны сильные руководители, способные на равных разговаривать с властями Таджикистана. А наши некоторые чиновники, складывается впечатление, работают в интересах соседей и оказывают давление на кыргызстанцев, которые вышли защищать свои дома и родную землю», — заявил один из участников митинга.

На акции прозвучало требование отправить в отставку полпреда Акрама Мадумарова и вице-премьер-министра Жениша Разакова.

«Женишу Разакову нет доверия. Он должен уйти в отставку», — требуют митингующие.

Напомним, в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.

Вчера переговоры сторон завершились подписанием протокола.