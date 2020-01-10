На кыргызско-таджикской границе очередной инцидент. Есть пострадавшие

В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Погранслужбе Кыргызстана.

Уточняется, что ЧП произошло сегодня ночью в местности Жака-Орук.

«Есть пострадавшие. Они находились в машине в момент, когда ее закидывали камнями. Приблизительно через час граждане Таджикистана закидали камнями другую автомашину в местности Кочо-Карын. Машина ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 2.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с милиционерами направлялись к дому гражданина КР, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего ружья. Сейчас стрельба продолжается с перерывами, выстрелы производятся только с таджикской стороны», — сообщили в ГПС.

Известно, что пограничники, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.