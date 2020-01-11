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Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщила пресс-служба ГПС КР.

По ее данным, сегодня ночью пограничные наряды ведомства патрулировали условную линию госграницы.

«Правоохранительные органы обеспечивали общественный порядок. В течение ночи на территории Таджикистана периодически раздавались выстрелы предположительно из охотничьего ружья», — отметили в ГПС.

«11 января приблизительно в 00.40 в местности Торт-Кочо по дороге в Баткен граждане РТ закидали камнями грузовую автомашину Volvo, принадлежащую кыргызстанцу, разбив лобовое стекло. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме», — проинформировали в ведомстве.
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