Инцидент на границе. Дорога открыта после переговоров силовиков

Дорога Ош — Исфана — Баткен открыта для проезда. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГПС.

Уточняется, что автотрассу открыли после переговоров пограничников и правоохранителей обеих стран.

«Сегодня в местности Торт-Кочо граждане Таджикистана забросали камнями машину кыргызстанца. На место пришли другие граждане Кыргызстана, между ними и таджикистанцами произошла перепалка. После этого граждане обоих государств стали закидывать друг друга камнями. После вмешательства силовиков в 18.20 дорогу открыли», — сказали в ведомстве.

Напомним, что ситуация обострилась вчера ночью, когда в местности Жака-Орук граждане Таджикистана закидали камнями автомашину. Она ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 2.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны РТ из охотничьего ружья.

Сегодня президенты Кыргызстана и Таджикистана провели телефонный разговор. Стороны отметили важность проведения разъяснительных работ среди местного населения в целях предупреждения подобных случаев.