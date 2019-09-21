10:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев о ситуации на границе: Обе стороны вынуждены уступить

Только переговорным путем можно решить вопрос делимитации границы. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время акции, посвященной Всемирному дню чистоты.

Читайте по теме
Кыргызстан — Таджикистан: в зоне турбулентности
Журналисты поинтересовались, что планирует предпринимать правительство для предотвращения конфликтов на границе и ее делимитации.

«Надо усилить переговорный процесс. Практика показывает, что вооруженными конфликтами и другими силовыми методами этот вопрос не решить. Только переговоры», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он добавил, что в этом вопросе важно согласие местного населения с учетом интересов каждой стороны.

«В этом процессе не бывает победителей. Обе стороны будут вынуждены где-то уступить, а где-то получить. В советское время так сложилось, что в селе проходила линия границы бывших республик. Тогда не думали, что наступит время, когда будем делить границу и устанавливать посты», — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что летом состоялась встреча президентов двух стран сначала в Аксае и Ворухе, а потом на Иссык-Куле.

Первые шаги, встречи дают надежду, что мы на правильном пути.

премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев
Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.
Ссылка:
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. Средние школы возобновили работу
Конфликт на границе. Восьмерых пострадавших прооперировали в Бишкеке
Конфликт на границе. Военная прокуратура Баткена возбудила уголовное дело
Кыргызстан — Таджикистан: в зоне турбулентности
Конфликт на границе. Адахан Мадумаров раскритиковал власти
Конфликт на границе. Один пострадавший в коме
Двенадцать приграничных конфликтов — 2019: где они были. Интерактивная карта
Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана
Эвакуации населения из зоны конфликта не было — Баткенская обладминистрация
МВД: Депутаты из Баткена проходят по уголовному делу как свидетели
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане, возможно, пройдут досрочные парламентские выборы В Кыргызстане, возможно, пройдут досрочные парламентские выборы
Конфликты на&nbsp;границе. Как рапортовали президенты и&nbsp;что происходит на&nbsp;самом деле Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле
Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана
&laquo;Центр-2019&raquo;. Сооронбай Жээнбеков и&nbsp;Владимир Путин наблюдают за&nbsp;учениями «Центр-2019». Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин наблюдают за учениями
Бизнес
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!