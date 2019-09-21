Мухаммедкалый Абылгазиев о ситуации на границе: Обе стороны вынуждены уступить

Только переговорным путем можно решить вопрос делимитации границы. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время акции, посвященной Всемирному дню чистоты.

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Журналисты поинтересовались, что планирует предпринимать правительство для предотвращения конфликтов на границе и ее делимитации.

«Надо усилить переговорный процесс. Практика показывает, что вооруженными конфликтами и другими силовыми методами этот вопрос не решить. Только переговоры», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он добавил, что в этом вопросе важно согласие местного населения с учетом интересов каждой стороны.

«В этом процессе не бывает победителей. Обе стороны будут вынуждены где-то уступить, а где-то получить. В советское время так сложилось, что в селе проходила линия границы бывших республик. Тогда не думали, что наступит время, когда будем делить границу и устанавливать посты», — сказал он.

Премьер-министр напомнил, что летом состоялась встреча президентов двух стран сначала в Аксае и Ворухе, а потом на Иссык-Куле.

Первые шаги, встречи дают надежду, что мы на правильном пути. премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка . Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб , 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзода ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.