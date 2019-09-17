Проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана

Проходит встреча премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева и главы правительства Республики Таджикистан Кохира Расулзоды.



Сообщается, что переговоры проходят на контрольно-пропускном пункте «Кызыл-Бел» кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны намерены обсудить ситуацию в связи с произошедшим накануне пограничным инцидентом с применением огнестрельного оружия.



Напомним, накануне в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.