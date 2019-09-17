Конфликт на границе. МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана ноту протеста

Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане Сухроб Олимзода вызван в Министерство иностранных дел КР. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

По его данным, первый заместитель главы МИД Нуран Ниязалиев вручил Сухробу Олимзода ноту, в ней выражен решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, которые первыми обстреляли кыргызстанские пограничные посты «Максат» и «Сай», в результате чего погиб один и еще семеро военнослужащих ГПС КР получили ранения.

Читайте по теме Конфликт на границе. Пострадали 13 кыргызстанцев

Семь гражданских лиц Кыргызстана, в том числе несовершеннолетний, получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, повреждены КПП и дома местных жителей.

Нуран Ниязалиев отметил недопустимость применения таджикской стороной огнестрельного оружия в отношении военнослужащих пограничных постов КР и жителей села Максат Лейлекского района Баткенской области.

Отмечается, что инцидент стал следствием строительства таджикской стороной военного наблюдательного пункта на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы, которая была начата без согласования с кыргызской стороной, и вся ответственность за обострение ситуации в приграничных районах возлагается на военнослужащих таджикской стороны.

Кроме того, послу Таджикистана передана информация о фактах неправомерных и провокационных действий со стороны граждан, органов местной власти и представителей компетентных органов Таджикистана за август-сентябрь, зафиксированных кыргызской стороной.

МИД КР подчеркивает: действия таджикской стороны не соответствуют договоренностям, достигнутым в ходе встречи глав двух государств 26 июля 2019 года, направленным на поддержание мира и согласия между народами Кыргызстана и Таджикистана, а также на предотвращение возникновения инцидентов в приграничных районах двух государств.

Читайте по теме Конфликт на границе. Начался второй раунд переговоров

Кыргызская сторона обратилась к таджикской стороне с требованием принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации, совместного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных лиц.

Нуран Ниязалиев особо подчеркнул, что все имеющиеся проблемы должны решаться путем диалога и за столом переговоров в духе добрососедских отношений двух государств.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и как минимум шести раненых, в том числе одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.





