Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Муктар Джумалиев назначен послом Кыргызстана в Люксембурге и постоянным представителем при НАТО.

Он уже был Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия, постоянным представителем КР при Европейском союзе, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия по совместительству с резиденцией в Брюсселе, а также послом во Франции и в Нидерландах.

Муктар Джумалиев родился 22 июля 1972 года в селе Ананьеве Иссык-Кульской области.

Был постпредом КР при ООН и других международных организациях в Женеве с 2004 по 2010 год. Совмещал эту должность с посольской в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне.

С 15 июля 2010-го — первый заместитель руководителя аппарата президента. С ноября 2010 года по 31 декабря 2014-го — посол КР в США, с 9 апреля 2011 года представлял Кыргызстан в Канаде, также до конца 2014-го. С 6 марта 2019 года стал послом КР в Бельгии.

Чынгыз Эшимбеков назначен послом Кыргызстана в Катаре.

Он с 8 декабря 2015 года занимал должность посла Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах. Указом президента он освобожден от этой должности.

Чынгыз Эшимбеков родился 3 октября 1971 года. Окончил исторический факультет Кыргызского национального университета в 1994 году и факультет менеджмента того же университета в 2000-м.

Назначены консулы в двух городах России.

Генконсульство в Новосибирске возглавил Калдарали Маматалиев.

В консульский округ входят территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей Российской Федерации.

В Екатеринбурге генконсулом вместо Бообека Салимжанова назначен Руслан Бийбосунов. В его зону ответственности входят Сибирский и Уральский федеральные округа РФ.

Руслан Бийбосунов был временным поверенным в делах КР в Казахстане. В 2017 году возглавлял департамент интеграционных объединений МИД КР.

Кадровые перестановки в энерго- и теплоснабжающих организациях Кыргызстана.

В ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Джалалабадэлектро» и «Ошэлектро» прошли заседания советов директоров в связи с окончанием контрактов.

Новым заместителем по экономике и общим вопросам генерального директора ОАО «Северэлектро» назначен Азамат Оморов, который до конца августа занимал пост заведующего отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства.

В ОАО «Востокэлектро» назначены гендиректор и его заместители. Генеральным директором вместо Максатбека Чыныбекова назначен Алмасбек Жумакадыров. Первым заместителем по техническим вопросам переизбран Мирбек Тюменбаев, заместителем по коммерческим вопросам стал Улан Сапаров вместо Максата Сагындыкова, замом по финансовым вопросам назначен Нурбек Азыгалиев вместо Касена Шакирова.

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Генеральным директором ОАО «Джалалабадэлектро» вместо Кенешбека Маматканова назначен Дурусбек Рахманов. Заместителем по коммерческим вопросам избрали Мыктыбека Джумабаева, заместителем по экономике и финансам — Мирлана Байсымакова.

Дурусбек Рахманов до назначения был начальником Джалал-Абадского РЭС.

Генеральным директором ОАО «Ошэлектро» назначен Артур Жусуев, который ранее возглавлял РЭС Узгенского района. Первым заместителем гендиректора по техническим вопросам назначен Райимберди уулу Нурлан, заместителем генерального директора по коммерческим вопросам стал Улан Мамасадыков и заместителем генерального директора по экономике и финансам — Медет Жумаев.

Эти посты занимали Дыйканбай Даминов, Рыскул Капаров, Асылбек Артыков и Женишбек Алмаматов.

В ОАО «Бишкектеплосеть» новый заместитель директора по техническим вопросам. Им стал Ян Дагай вместо Михаила Курганова, который освобожден от должности в связи с окончанием срока контракта.

О кадровых перестановках с 9 по 13 сентября читайте здесь.