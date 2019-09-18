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Общество

В ОАО «Ошэлектро» новые генеральный директор и его заместители

Решением совета директоров генеральным директором ОАО «Ошэлектро» назначен Артур Жусуев. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По ее данным, первым заместителем гендиректора по техническим вопросам назначен Райимберди уулу Нурлан, заместителем генерального директора по коммерческим вопросам стал Улан Мамасадыков и заместителем генерального директора по экономике и финансам — Медет Жумаев.

Эти посты занимали Дыйканбай Даминов, Рыскул Капаров, Асылбек Артыков и Женишбек Алмаматов.

Артур Жусуев ранее возглавлял РЭС Узгенского района.
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