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Власть

Назначены посол КР в Катаре и генконсулы в Екатеринбурге и Новосибирске

Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении посла Кыргызстана в Катаре и генконсулов в российских городах Новосибирске и Екатеринбурге. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Послом Кыргызстана в Государстве Катар назначен Чингиз Эшимбеков.

Генконсульство в Новосибирске возглавил Калдарали Маматалиев. В пресс-службе отметили, что в консульский округ входят территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей Российской Федерации.

В Екатеринбурге генконсулом назначен Руслан Бийбосунов. В его зону ответственности входят Сибирский и Уральский федеральные округа РФ.
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